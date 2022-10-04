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Duvarı delerek kuyumcuya girmeye çalışan şahıs yakalandı

Konya'da camını kırdığı işyerinin duvarını delerek kuyumcuya girmeye çalışan şüpheli polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 19:43
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Duvarı delerek kuyumcuya girmeye çalışan şahıs yakalandı

Duvarı delerek kuyumcuya girmeye çalışan şahıs yakalandı
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BUĞRA KOÇAK - KONYA / YENİÇAĞ

Ereğli İlçesinde sabaha karşı saat 05.10 sıralarında bir kişi gözüne kestirdiği kuyumcu dükkanını soymak istedi. Öncelikle dikkat çekmemek için kuyumcunun yan tarafındaki iş yerinin camını kırarak içeri girdi. Ardından kuyumcuyla bitişik olan iş yerinin duvarını delerek kuyumcuya girmek istedi.

"SOYGUNCU DEVRİYE ATAN POLİS EKİPLERİNDEN KORKUP KAÇMIŞ"

Duvarı delen şüpheli polis ekiplerinin sürekli bölgede devriye atmasından dolayı korkarak olay yerini terk etti. Sabah kuyumcu dükkanına gelen iş yeri sahibi duvarı delik olarak görünce olayı polis ekiplerine bildirdi. Asayiş Büro Amirliği ve İlçe jandarma Komutanlığı şahsı yakalamak için müşterek çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARI SOYGUNCUYU ELE VERDİ

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler kuyumcuyu soymaya teşebbüs eden şahsı tespit etti. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda şüpheli Resul G. (20) kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Resul G., Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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