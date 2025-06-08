Duvarlarda sessiz çığlık! Renklerin gücü sokaklarda konuşuyor

Ankara, Çankaya’nın gri duvarları, Engelsiz Filmler Festivali’nin bu yıl ilk kez düzenlediği Mural Ankara etkinliğiyle adeta bir sanat galerisine dönüştü.

Üç yetkin mural sanatçısı; Belfast’tan Friz, Ankara’dan Ekin Kılıç Ezer ve İstanbul’dan Yeşim Paktin, Çankaya’nın üç farklı noktasında engelli kadınların yaşadığı sorunları güçlü bir görsel dille anlattı.

Başlayan etkinlik, engelli hakları aktivistleriyle sanatçıların iş birliğiyle anlamlı bir diyalog platformu oluşturdu. Etkinlik, hem görsel estetik hem de toplumsal farkındalık açısından başkentte iz bıraktı.

SANATIN TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMDEKİ ROLÜ

Mural Ankara, engelli kadınların yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için sanatı bir araç olarak kullanarak farkındalık yaratmayı hedefledi. Çankaya’daki üç farklı duvarda hayat bulan eserler, hem görsel bir şölen sundu hem de derin toplumsal mesajlar içeriyor. Belfast’tan gelen mural sanatçısı Friz, uluslararası alanda tanınan bir isim.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SANATIN GÜCÜNÜ DESTEKLİYOR

Sanatın toplumsal farkındalık oluşturmadaki etkisi, bilimsel araştırmalarla da destekleniyor.

Londra Üniversitesi’nde sanat ve toplum üzerine çalışan Dr. Sarah Wilson, mural sanatının kentsel alanlarda sosyal meseleleri görünür kılmada etkili olduğunu belirtti. Wilson’a göre, “Mural sanatı, kamusal alanlarda diyalog başlatır ve toplulukları bir araya getirir. Özellikle dezavantajlı grupların hikayelerini anlatmak için güçlü bir araçtır”

Benzer şekilde, Harvard Üniversitesi’nin yayımladığı bir çalışma, görsel sanatların toplumsal cinsiyet ve engellilik gibi konularda empati oluşturmada önemli bir rol oynadığını ortaya koydu.

ANKARA’NIN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜNE SANATSAL DOKUNUŞ

Mural Ankara, sadece toplumsal bir mesaj taşımakla kalmadı, aynı zamanda Çankaya’nın kentsel estetiğine de katkıda bulundu.

Çankaya Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleşen etkinlik, başkentin sokaklarını renklendirerek kent sakinlerine ilham verdi. Belediye yetkilileri, projenin devamını getirmeyi planladıklarını ve daha fazla kamusal alanda mural sanatına yer vereceklerini ifade etti.

Etkinlik, sanatın dönüştürücü gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Engelli kadınların hikayelerini duvarlara taşıyan bu projeler, Ankara’nın sokaklarını sadece renklendirmekle kalmadı, aynı zamanda toplumsal farkındalığı artırarak başkentin kültürel dokusuna derin bir iz bıraktı.