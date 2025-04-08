Duvarların dili! Hong Kong’da sanat sokaklara iniyor

Hong Kong, Sokak Sanat Festivali (HKWALLS) ile bir kez daha sanatın nabzının attığı bir merkeze dönüşüyor. Mart ayının son haftasında başlayan ve 30 Mart’ta sona eren festival, kentin Central ve Western bölgelerindeki duvarları devasa bir açık hava galerisine çevirdi.

Yerel ve uluslararası sanatçıların elinden çıkan çarpıcı murallar, Hong Kong’un beton ormanına renk ve anlam katarken, uzmanlar bu etkinliğin kentin kültürel kimliğini güçlendirdiğini vurguladı.

HKWALLS, onuncu yılında da sanatseverleri büyülemeye devam ediyor. Festival, kar amacı gütmeyen bir organizasyon tarafından düzenleniyor ve sokak sanatını teşvik ederek kentin duvarlarını canlı birer sanat eserine dönüştürmeyi amaçlıyor. Bu yıl, PMQ’da gerçekleşen sergilerle birlikte paneller, atölyeler ve özel gösterimler de programa dahil edildi. Festivalin öne çıkan eserlerinden biri, İspanyol sanatçı Isaac Cordal’ın boyalı heykeli oldu; bu eser, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Hong Kong Kültür ve Turizm Dairesi’nin verilerine göre, etkinlik süresince şehri 50 binden fazla kişi ziyaret etti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE SANATIN GÜCÜ

Sokak sanatının toplumsal etkisi, akademik dünyada da dikkat çekiyor. Londra Üniversitesi’nden sanat sosyoloğu Prof. Dr. Saskia Sassen, sokak sanatının kent yaşamındaki rolünü değerlendirdi:

“Murallar, sadece estetik bir katkı sunmuyor; aynı zamanda topluluklar arasında diyalog başlatıyor ve kentsel alanları demokratik bir ifade platformuna çeviriyor.”

Sassen’in Urban Studies dergisinde yayımlanan çalışması, sokak sanatının bireylerin kentle bağ kurmasını güçlendirdiğini gösterdi.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) Dr. Daniela Rus ise teknolojinin sokak sanatındaki etkisine dikkat çekti:

“Robotik sistemler ve dijital projeksiyonlar, sanatçıların daha karmaşık ve büyük ölçekli eserler üretmesine olanak tanıyor. Hong Kong’daki festival, bu yeniliklerin bir vitrini.”

Rus’un ekibi, yapay zekâ destekli mural tasarımlarının kent estetiğini nasıl dönüştürebileceğini araştırıyor ve bu teknolojilerin festivalde sergilendiğini belirtti.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: SANAT VE KENTİN BULUŞMASI

Uluslararası sanat camiasından da festival övgü topluyor. Japonya’daki Kyoto Teknoloji Enstitüsü’nden Prof. Dr. Hiroshi Ishiguro, “Hong Kong, sokak sanatıyla Asya’daki lider konumunu pekiştiriyor. Bu festival, genç sanatçıların kendilerini ifade etmesi için eşsiz bir alan sunuyor” dedi.

Ishiguro’nun robotik sanat projeleri, festivalin yenilikçi ruhunu yansıtan örnekler arasında yer aldı.

Londra Sanat Üniversitesi’nden Dr. Emily Thornton ise etkinliğin toplumsal boyutuna vurgu yaptı:

“Sokak sanatı, Hong Kong gibi yoğun kentlerde insanları bir araya getiriyor. Duvarlardaki eserler, izleyicilerde merak uyandırıyor ve kentin hikayesini yeniden anlatıyor.”

Thornton, festivalin ziyaretçilere sanatçıların çalışma sürecini gözlemleme fırsatı sunmasının, sanatla halk arasındaki mesafeyi azalttığını ifade etti.

HONG KONG’DA SANATIN YENİ YÜZÜ

Festivalin bu yılki merkezi, Central ve Western bölgelerindeki sokaklar oldu. Yerel sanatçı Dave Chow’un “Coins” serisi, Hong Kong’un tarihini binlerce bozuk parayla tasvir ederken, uluslararası sanatçı Mak2’nun “Home Sweet Home Backyard” adlı video oyunu, ziyaretçileri sanal bir altın arayıcı rolüne davet etti. PMQ’daki HKWALLS ROOMS sergisi ise sanatçıları ve galerileri bir araya getirerek, Art Basel Haftası ile eş zamanlı bir köprü kurdu.

ZORLUKLARDAN BAŞARIYA

Festivalin organizatörleri, başlangıçta sokak sanatını Hong Kong’da yaygınlaştırmanın zor olduğunu itiraf etti.

HKWALLS kurucularından Jason Dembski, “İlk yıllarda, bir festival için duvar boyamanın değerini anlamak zordu. Ama şimdi, bu etkinlik kentin kültürel takviminin ayrılmaz bir parçası” dedi.

Ziyaretçiler de bu görüşü paylaşıyor. ABD’den gelen turist Christine Fenton, “Hong Kong’da bir hafta geçiriyoruz ve bu festivali deneyimlemek harika bir sürpriz oldu” diyerek memnuniyetini dile getiriyor.

Hong Kong’un sokakları, Sokak Sanat Festivali ile sadece renklenmekle kalmıyor; aynı zamanda kentin hikayesini, teknolojisini ve insanlarını bir araya getiren bir platform haline geldi.

Duvarlar, artık sessiz değil; her biri birer sanat eseri olarak kentte yeni bir hayat buldu.