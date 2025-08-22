Duvarlarından sesler gelen iki bina boşaltıldı

Kaynak: İHA
Duvarlarından sesler gelen iki bina boşaltıldı

Büyükçekmece'de apartman sakinlerinin binanın duvarlarından sesler geldiği ihbarı üzerine iki bina boşaltıldı.


Büyükçekmece Ulus Mahallesi Leylek Sokak'ta saat 23.00 sıralarında apartman sakinleri, binadan gelen çatırdama sesleri üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

2.jpg

Olay yerine gelen ekipler, yapılan incelemenin ardından 4 katlı ve 3 katlı bitişik haldeki iki binayı boşalttı. Toplamda 7 daire boşaltılırken, ekipler binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı. Polis ve zabıta ekiplerinin girişi yasakladığı binaların durumu gündüz yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

3.jpg

Bina sakinlerinden Ekrem Coşkun, "Komşular bağırmasa haberimiz olmayacaktı. 3 katta ses duyduk. Çocuk düştü sandık, o yüzden aldırış etmedik. Komşular bağırdı 'Ev yıkılıyor' diye, o zaman aşağıya indik"dedi.

Son Haberler
Ana hat su borusu patladı, belediye ekipleri müdahale etti
Ana hat su borusu patladı, belediye ekipleri müdahale etti
Aksaray'da asansör faciası! Yaralılar var
Aksaray'da asansör faciası! Yaralılar var
Duvarlarından sesler gelen iki bina boşaltıldı
Duvarlarından sesler gelen iki bina boşaltıldı
Solskjaer "Maçın kontrolünü kaybettik"
Solskjaer "Maçın kontrolünü kaybettik"
Azınlık iktidarı ve egemenlik mücadelesi!
Azınlık iktidarı ve egemenlik mücadelesi!