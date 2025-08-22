Duvarlarından sesler gelen iki bina boşaltıldı



Büyükçekmece Ulus Mahallesi Leylek Sokak'ta saat 23.00 sıralarında apartman sakinleri, binadan gelen çatırdama sesleri üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yapılan incelemenin ardından 4 katlı ve 3 katlı bitişik haldeki iki binayı boşalttı. Toplamda 7 daire boşaltılırken, ekipler binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı. Polis ve zabıta ekiplerinin girişi yasakladığı binaların durumu gündüz yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Bina sakinlerinden Ekrem Coşkun, "Komşular bağırmasa haberimiz olmayacaktı. 3 katta ses duyduk. Çocuk düştü sandık, o yüzden aldırış etmedik. Komşular bağırdı 'Ev yıkılıyor' diye, o zaman aşağıya indik"dedi.