Duyan nüfus müdürlüğüne koştu! Ehliyeti olanlar dikkat, vakit daraldı...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Duyan nüfus müdürlüğüne koştu! Ehliyeti olanlar dikkat, vakit daraldı...

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin 31 Temmuz'dan sonra geçerliliğini yitireceğini hatırlatılarak vatandaşları uyardı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bilgilendirmede, vatandaşların başvuru yoğunluğundan etkilenmemesi için bir an önce harekete geçmeleri gerektiği vurgulandı.

Başvuru sürecinde oluşabilecek yoğunluklara karşı vatandaşlara randevu almaları tavsiye edildi.

ehliyettt.jpg

"SON TARİH 31 TEMMUZ..."

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''2016 yılı öncesinde düzenlenen sürücü belgelerinin son kullanım tarihi 31 Temmuz 2025'tir. Önümüzdeki günlerde nüfus müdürlüklerimizde yaşanacak başvuru yoğunluğundan etkilenmemeniz adına Alo 199, http://randevu.nvi.gov.tr, e-Devlet aracılığıyla randevu alarak en kısa sürede başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz."

ehliyet3.jpg

2025 YILI İÇİN EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ BELLİ OLDU

Eski tip ehliyetlerini yenilemek isteyenler için ödenecek ücretler de açıklandı. Buna göre, 2025 yılı itibarıyla vatandaşların Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı hesaplarına 2 TL Vakıf Hizmet Bedeli, yetkili banka hesaplarına ise 13 TL Değerli Kağıt Bedeli yatırmaları gerekiyor.

Başvuru işlemlerinin sorunsuz tamamlanabilmesi için, ödeme makbuzlarının eksiksiz bir şekilde ibraz edilmesi gerektiği de hatırlatıldı.

nufusi.jpg

Son Haberler
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Trabzonspor'u kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Trabzonspor'u kutladı
Kaçak kafeleri yıkarken saldırıya uğramıştı! İBB İmar Daire Başkanı Ramazan Gülten'in ifadesi ortaya çıktı...
Kaçak kafeleri yıkarken saldırıya uğramıştı! İBB İmar Daire Başkanı Ramazan Gülten'in ifadesi ortaya çıktı...
DEM Parti'den Ahmet Türk açıklaması!
DEM Parti'den Ahmet Türk açıklaması!
Trabzonspor U19'un tek golünü atan Bican Tibukoğlu gözyaşlarını tutamadı
Trabzonspor U19'un tek golünü atan Bican Tibukoğlu gözyaşlarını tutamadı
Mardin'de feci kaza: Devrilen tanker can aldı
Mardin'de feci kaza: Devrilen tanker can aldı