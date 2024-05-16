Duyan soluğu Nüfus Müdürlüğü’nde alıyor! Herkese tamamen ücretsiz oldu

Yeni yapılan düzenlemeyle birlikte artık cüzdanınızda birçok kart taşımak zorunda kalınmayacak. Nüfus Müdürlüklerinde yapılacak olan tek işlemle ehliyet ve kimlik kartının birleştirilmesi mümkün olacak.

Bu işlemi yapmak isteyen vatandaşlar, bulundukları ildeki Nüfus Müdürlüğü'nden randevu almaları gerekiyor.

Randevu almak için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki ilgili sayfayı ziyaret ederek gerekli adımları takip etmeleri yeterlidir.

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