Duyan soluğu Nüfus Müdürlüğü’nde alıyor! Herkese tamamen ücretsiz oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Duyan soluğu Nüfus Müdürlüğü’nde alıyor! Herkese tamamen ücretsiz oldu
Artık cüzdanınız da birçok kart bulundurma zorunluluğunuz ortadan kalkıyor.

Yeni yapılan düzenlemeyle birlikte artık cüzdanınızda birçok kart taşımak zorunda kalınmayacak. Nüfus Müdürlüklerinde yapılacak olan tek işlemle ehliyet ve kimlik kartının birleştirilmesi mümkün olacak.

Bu işlemi yapmak isteyen vatandaşlar, bulundukları ildeki Nüfus Müdürlüğü'nden randevu almaları gerekiyor.

Randevu almak için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki ilgili sayfayı ziyaret ederek gerekli adımları takip etmeleri yeterlidir.

HABERİN DEVAMINI OKUMAK İÇİN KAMU SON HABER'E TIKLAYIN...

ehliyet.jpg

Son Haberler
Yasa dışı bahis operasyonunda 24 gözaltı Yerel Haberler
Yasa dışı bahis operasyonunda 24 gözaltı
Kobani davasında karar açıklandı. Kim ne ceza aldı Gündem
Kobani davasında karar açıklandı. Kim ne ceza aldı
Motosikletle otomobil çarpıştı. 1 ağır yaralı Gündem
Motosikletle otomobil çarpıştı. 1 ağır yaralı
19 Mayıs’ta Antalya’da ulaşım ücretsiz olacak Yerel Haberler
19 Mayıs’ta Antalya’da ulaşım ücretsiz olacak
Edirne’de tarihi eser operasyonu Gündem
Edirne’de tarihi eser operasyonu
Burdur’da kafedeki yangın hasara neden oldu Gündem
Burdur’da kafedeki yangın hasara neden oldu
Kur Korumalı Mevduatta dikkat çeken düşüş Ekonomi
Kur Korumalı Mevduatta dikkat çeken düşüş