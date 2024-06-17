Duydun mu Mesut Özil duydun mu İlkay Gündoğan? Salih Özcan'dan Türk Milli Takımı açıklaması

Almanya'da doğan Türk futbolculardan Mesut Özil ve İlkay Gündoğan gibiler milli takımı seçerken Almanya'yı tercih etmişti.

Ancak başta Nuri Şahin olmak üzere bazı futbolcular ise Türk Milli Takımı'nı seçmişti.

Almanya'nın Köln kentinde doğan Salih Özcan'ın da tercihi Türk Milli Takımı olmuştu.

Borussia Dortmund'ta oynayan Salih Özcan, Milli Takım'ın EURO 2024'teki Gürcistan maçı öncesi bu tercihinin nedenini açıkladı.

Salih Özcan şunları söyledi:

"Almanya’da genç takımlarda oynadığım zamandan bahsedecek olursam U21 ile çok iyi bir zaman geçirdim. O zaman Türkiye A Milli Takımı’nı seçmeye karar verdim. Bu benim için çok önemli bir karardı. Çünkü kendimi Alman'dan çok Türk olarak hissediyorum. Almanya’da doğdum ve büyüdüm. Evet bu doğru ama kendimi Türk olarak hissediyorum. Bu yüzden Türk Milli Takımı’nı seçtim. Bu kararımdan dolayı da çok mutluyum.

Umarım tüm Türkler için güzel bir hediye olur. Benim için gerçekten çok özel bir maç olacağını düşünüyorum. Çok değişik bir maç olacak. Stadı tanıyorum. İnşallah yarın herkes kırmızı beyaz giyinir. Taraftarımız yarın İnşallah kulüp formalarını evde bırakır ve bizim milli takımımızın ay-yıldızlı formalarını giyer. Signal Iduna Park’ı inşallah kırmızı beyaz yaparlar. Maçı dört gözle bekliyorum. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum."