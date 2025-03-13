Duygu German kimdir, kaç yaşında, nereli?

Instagram ve TikTok hesaplarından yaptığı paylaşımlarla geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Duygu German kimdir?

DUYGU GERMAN KİMDİR?

Instagram'da 305 bin, TikTok'ta 245 bin yaklaşık takipçisi olan Duygu German, sosyal medya platformlarında fitness, hayat tarzı ve moda alanında içerik üretiyor. Duygu German’ın yaşı ile ilgili kesin bir bilgi olmasa da sosyal medya fenomeninin 20’li yaşlarda olduğu söyleniyor.

Galatasaraylı futbolcu Torreira ile adı aşk iddialarında gezen German İzmir’de yaşıyor. Sosyal medya hesabından günlük rutinlerini paylaşan German'ın Ege Üniversitesi'nde okuduğu biliniyor.