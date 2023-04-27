Duygu Sarışın Çağatay Ulusoy'un adını duyar duymaz kaçtı!

Katıldığı galada muhabirlerin sorularını yanıtlayan Duygu Sarışın, eski sevgilisi Çağatay Ulusoy’la ilgili soruyu duyunca röportajı kesti.

Duygu Sarışın Çağatay Ulusoy'un adını duyar duymaz kaçtı!

Kendisi gibi oyuncu olan Duygu Sarışın'la yedi yıllık ilişkisine geçtiğimiz ocak ayında sessiz sedasız nokta koyan Çağatay Ulusoy, gönlünü Ece Sükan'a kaptırdı.

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Duygu Sarışın önceki akşam “Oregon” filminin galasında görüntülendi. Soruları yanıtlayan oyuncu, Film için “Tatlı bir dönem işi” yorumunu yaptı. Yeni projeleriyle ilgili soru üzerine de “Görüştüğümüz birkaç proje var. Tiyatro görüşmelerim var, bakalım” dedi.

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RÖPORTAJI BİTİRİP HIZLI ADIMLARLA UZAKLAŞTI

Duygu Sarışın’a ayrıldığı sevgilisi Çağatay Ulusoy’la ilgili de sorular yöneltildi. Kendisinden 14 yaş büyük Ece Sükan’la görüşmeye başladığı öne sürülen Çağatay Ulusoy’un adını duyunca panikleyen Sarışın, röportajı “Teşekkür ederim” diyerek noktaladı ve hızlı adımlarla uzaklaştı.

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