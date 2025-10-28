Düzce’de gerçekleştirilen bir sosyal deneyde, Cumhuriyet Bayramı kapsamında işlek bir caddeye asılan dev Türk Bayrağı’nın ipi aniden gevşetilerek sanki yere düşecekmiş gibi bir görüntü oluşturuldu.

O sırada yoldan geçen vatandaşlar ise her seferinde bayrağı yere değmeden yakalamayı başardı.

Hatta bazıları ileri yaşlarına rağmen bayrağın düştüğünü fark eder etmez koşarak müdahale etti. Sosyal medyada çok fazla paylaşılan video izleyenleri de duygulandırdı.

Düzce Belediyesi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Bu bayrak inmez, bu millet diz çökmez Cumhuriyet’imiz 102 yaşında. Başta devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı ve şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet bayramını kutluyoruz." denildi.