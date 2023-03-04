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Eda Ece Anıtkabir'de gözyaşlarına boğulmuştu. ''Duygulanmayanda bir hata vardır''

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, Anıtkabir ve depremzedeleri ziyaret etti. Anıtkabir'de yaşadığı duygusal anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından eleştirilen ünlü isim, konuyla ilgili Instagram sayfasından bir açıklama yayınladı.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 13:23
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''Duygulanmayanda bir hata vardır'' Eda Ece Anıtkabir'de gözyaşlarına boğulmuştu

Eda Ece Anıtkabir'de gözyaşlarına boğulmuştu. ''Duygulanmayanda bir hata vardır''
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Ekranın fenomen dizisi Yasak Elma'da Yıldız karakterini canlandıran Eda Ece, geçtiğimiz gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'daki ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti. Ünlü oyuncu, daha sonra depremzede çocuklarla bir araya gelerek, miniklere moral verdi.

"ELLERİM TİTREDİ, KELİMELERE ZOR NOKTA KOYDUM"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili düşüncelerini de dile getiren oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Ata'mın huzuruna çıkınca bugün, bütün bu dolmuşlukla gözyaşlarımı tutamadım. Böyle duygusal bir ay geçirirken Anıtkabir'de olmak çok iyi geldi. Ata'm bugün deftere sana yazı yazarken ellerim titredi, kelimelerime zor nokta koydum. Emanetine iyi bakıyor muyuz diye düşündüm. Bu güzel ülke için sana minnettarız. Emanetin olan Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır, bizler buradayız. Huzur içinde uyu Atam.. Her şey tekrar iyi olacak. Elbirliği ile.”

"KENDİNİ VİDEOYA ÇEKTİRİYOR"

Yaşadığı duygusal anların sosyal medyada paylaşılması üzerine, "Kameramana kendini videoya çektiriyor", "Samimiyetsiz hareketler" ve "Sırf popülarite için yapılmayan şey kalmadı" gibi eleştiriler alan Eda Ece; sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

"SESLİ OKUTULACAĞINDAN HABERİM YOKTU"

Dünden beri birçok kez paylaşılan videosunu Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yayınlayan ünlü isim, şöyle yazdı: "Anıtkabir'de çekilen görüntüleri Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) ve arkadaşlarım telefonla, içlerinden gelerek çekti. Ve onlar paylaştı. Benim oradaki konsantrasyonum o değildi. Hatta yazdığımı tek başıma, en başta yazmıştım; tören bitiminde sesli okutulacağından haberim bile yoktu."

"ZORLANARAK OKUDUM"

"Tören adabı içinde bize söylenenleri yaptık, askerlerimiz istedi. Ben de zorlanarak okudum" diyen Ece, "Herhangi bir basın mensubuyla ne hastanelere, ne yurtlara ne de Anıtkabir'e gittik. Yanımızda kimse yoktu, izinlerimizi onlar aldı" ifadelerini kullandı.

"HERKES KALBİ KADAR YER KAPLAR"

Mesajına, "Ama iyi şeyler paylaşılsın kötülük yayılacağına" diyerek devam eden oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Böyle anlarda ülkemizin kurucusunun huzurunda duygulanmayanda bir hata vardır zaten; bu ülkede yaşıyorsan, bu ülkenin çocuğuysan. Bende o aidiyet duygusu var. Herkes kalbi kadar yer kaplar. Sevgiler."

 

 

 

 

 

 

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