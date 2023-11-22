Duygusal açlık nedir?

Beslenme ve Diyet uzmanı Elif Sena Ay, duygusal açlığın bilinmeyenlerine ışık tuttu. İşte o bilgiler...

Kubilay Kağan Dursun KAYNAK: İHA
Duygusal açlık nedir?

Beslenme ve Diyet uzmanı Elif Sena Ay, “Mideniz dolu olduğu halde kendinizi sürekli aç hissediyorsanız, yeme bozukluğu olarak adlandırılan duygusal açlık durumunu yaşıyor olabilirsiniz’’ diye konuştu.

Mide dolu olduğu halde açlık hissedilmesi nedeninin aslında duygusal açlık olduğunu belirten Diyet uzmanı Elif Sena Ay, yeme bozukluğu olarak adlandırılan bu durumun duygusal açlık olarak tanımlandığını söyledi. Pişman olmamak için duygusal ve fiziksel açlık arasındaki farkın iyi bilinmesi gerektiğine dikkat çeken Dyt. Ay, ‘’Fiziksel açlıkta açlık hissi yavaş oluşur. Yemeğin pişmesi, sofranın kurulması beklenebilir. Yemek seçiciliği azdır ve olan yemekle tokluk sağlanır. Fakat duygusal açlıkta bir anda açlık gelir ve belli bir yiyeceğe karşı gelişir. Özellikle abur cubur ve tatlıya karşı oluşan bir açlıktır. Mide doludur ancak yemek yenilse dahi açlık hissi geçmez” şeklinde konuştu.

İKİ YEMEK ARASI KAÇ SAAT OLMALIDIR?

Kişilerin duygusal açlık anlarında yemek yediğini sonrasında ise gerçekten yemeğe ihtiyaç olmadığı anlaşıldığında pişmanlıkların yaşandığının altını çizen Dyt. Ay, şu önerileri sıraladı:

‘’Özellikle en son ne zaman yemek yediğinizi düşünebilirsiniz. Eğer 4 saati geçmediyse ve fiziksel bir belirti görmüyorsanız yaşadığınız durum duygusal açlıktır. Sizi duygusal açlığa yönelten sebebi düşünün. İş yerinde veya okulda stresli olabilirsiniz, sevdiğiniz biri tarafından kırılmış olabilirsiniz veya güzel bir haber almış çok mutlu olmuş olabilirsiniz. Kendi sebebinizi bulun ve hangi duyguyu yaşıyorsanız onu kendi içinizde kabullenin. Daha sonra kendinizi, aklınızı meşgul edecek aktivite bulun. Bu aktiviteler müzik dinlemek, bir hobiyle ilgilenmek, yürüyüş yapmak veya sevdiğiniz biriyle sohbet etmek olabilir.”

NASIL İLİŞKİ KURULMALI?

Hayatın çeşitli alanlarında karşılaşılan zorlukların ve duygusal durumların yeme alışkanlıklarını etkilediğini belirten Dyt. Ay, “Alışkanlıklarınızı şekillendirmek sizin elinizde. Gereksiz ve aşırı yeme kilo problemi yaratacaktır. Bunun sonucunda ise üzerinizde oluşan kilo verme baskısı ve duygusal açlık arasında sıkışıp kalabilirsiniz. Bunu engellemek ve yemekle doğru bir ilişki kurabilmek için kendinize en uygun yöntemleri belirlemeniz gerekir. İlk başta ne kadar zor görünse de sabır ve kararlılık ile başarıya ulaşmanız mümkün” diye konuştu.

İHA


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