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Benzine yılbaşından bu yana gelen zam sayısını duyunca 'Yok artık' diyeceksiniz

Benzine gelen 71 kuruşluk son zammın ardından yeni bir rekor kırıldı. Benzine bu ocak ayından bu yana 36'ncı kez zam yapıldığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 16:38
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Duyunca 'Yok artık' diyeceksiniz. İşte benzine yılbaşından bu yana gelen zam sayısı

Benzine yılbaşından bu yana gelen zam sayısını duyunca 'Yok artık' diyeceksiniz
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Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki artış ve TL'deki değer kaybı, pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Gece yarısı itibarıyla benzin grubunda 71 kuruşluk fiyat artışı yapıldı. Son zammın ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 21,37 TL’ye, motorinin litre fiyatı ise 26,33 TL’ye yükseldi. Yapılan artış pompa satış fiyatlarına yansıdı.

ANKA'da yer alan habere göre, bu artışla birlikte benzin, yılın başından bu yana 36’ncı kez zamlanmış oldu.

Benzinin litre fiyatına bugün itibarıyla 71 kuruş zam geldi. 80 dolar civarında kalan Brent petrol fiyatı da OPEC+ ülkelerinin üretimi kısma kararı sonrası 90 doların üzerine çıktı. Bu kısma kararı sonra benzinin litre fiyatına 71 kuruş zam geldi. 

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de motorin, benzin ve LPG litre fiyatları şöyle oldu:

İSTANBUL

Motorin litre fiyatı 26,33 TL

Benzin litre fiyatı 21,37 TL

LPG litre fiyatı 11,35 TL

ANKARA

Motorin litre fiyatı 26,48 TL

Benzin litre fiyatı 21,51 TL

LPG litre fiyatı 11,04 TL

İZMİR

Motorin litre fiyatı 26,45 TL

Benzin litre fiyatı 21,51 TL

LPG litre fiyatı 11,04 TL

BENZİN YIL BAŞINDAN BU YANA 36’NCI KEZ ZAMLANDI

Benzinin 1 Ocak 2022’de 12,91 lira olan fiyatı, art arda gelen zamlarla 14 Haziran 2022'de 28,46'ya kadar çıktı. Daha sonra, petrolün varil fiyatındaki düşüşe paralel indirimlerle benzinin litre fiyatı, 3 Eylül itibariyle 18,66'ya kadar geriledi. Ardından yeniden yükselişe geçen benzinin fiyatı bugün itibariyle 21 TL’yi aştı. Böylece benzin yıl başından bu yana 36’ncı kez zamlanmış oldu.

PETROL NEDEN YÜKSELİYOR?

Fiyatlardaki yükselişte, arz daralmasına ilişkin endişeler ve zayıflayan dolar endeksi etkili oldu. ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki düşüş dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getiriyor. Bu durum alımların artmasını destekliyor ve fiyatların yükselmesine yol açıyor.

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