Düzce depreminin ardından hırsızlar evlere dadandı. Teröristler kadar suçlusunuz

Düzce'de gerçekleşen 5.9 şiddetindeki deprem sonrası vatandaşlar kendilerini dışarıya attı. Boş kalan evler için Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşlara uyarıda bulundu. Çok sayıda hırsızlık olaylarının yaşandığı kaydedildi.

'ÇOK SAYIDA İHBAR GELİYOR'

İHA muhabiri Enes Bektaş; 'Düzce'deki deprem sonrası vatandaşlar büyük bir panik yaşadı! Bu yaşananların ardından bazı evlere hırsızların girdiği ifade edildi. Emniyet telsizlerine çok sayıda ihbar geliyor.' dedi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle: Düzce'de saat 04.08’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerimizle sahadayız. Depremden kaynaklı saha taramalarını yapıyoruz. Yaşanması muhtemel asayiş olaylarına karşı da gerekli tüm güvenlik tedbirlerimizi aldık.