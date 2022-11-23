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Düzce depreminin ardından hırsızlar evlere dadandı. Teröristler kadar suçlusunuz

Merkez üssü Düzce’nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası bazı evlerde hasar meydana gelirken, tedbir amaçlı sokağa çıkan yurttaşlar bu kez fırsatçılara isyan etti. Çok sayıda hırsızlık ihbarı geldi.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 08:41
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Düzce 5.9 şiddetli depreminin ardından hırsızlar evlere dadandı

Düzce depreminin ardından hırsızlar evlere dadandı. Teröristler kadar suçlusunuz
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Düzce'de gerçekleşen 5.9 şiddetindeki deprem sonrası vatandaşlar kendilerini dışarıya attı. Boş kalan evler için Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşlara uyarıda bulundu. Çok sayıda hırsızlık olaylarının yaşandığı kaydedildi. 

'ÇOK SAYIDA İHBAR GELİYOR'
İHA muhabiri Enes Bektaş; 'Düzce'deki deprem sonrası vatandaşlar büyük bir panik yaşadı! Bu yaşananların ardından bazı evlere hırsızların girdiği ifade edildi. Emniyet telsizlerine çok sayıda ihbar geliyor.' dedi.

Deprem bölgesinde evlerine giremeyen vatandaşlar dışarıda sabahladı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle: Düzce'de saat 04.08’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerimizle sahadayız. Depremden kaynaklı saha taramalarını yapıyoruz. Yaşanması muhtemel asayiş olaylarına karşı da gerekli tüm güvenlik tedbirlerimizi aldık.

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Abbas
23.11.2022 08:57
Kurtlar acıkınca şehre inermiş, hele de dumanlı havaya bayılırmış  
 
Kitka
23.11.2022 08:47
Hırsızlara idam cezası ve şeriat uygulansın o zaman hırsız düşünür  
 
Anonim
23.11.2022 08:46
Bizim millet kimse kusura bakmasın tam bir fırsatçı bu. Millet adam olmaz deprem oluyor insanlar neyin peşinde  
 
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