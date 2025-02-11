Düzce Anadolu Otoyolunda korkunç kaza! Kar küreme aracına arkadan çarpan tır ile birlikte köprüden uçtular

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Düzce’de Anadolu Otoyolu korkunç bir kazaya sahne oldu. Bir TIR, sürücüsü kar kürüme çalışması yapan kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 araç köprüden 5 metre aşağıya uçtu.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Büyük Melen Köprüsü mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönünde, köprü üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yapan Recep Gülaçtı yönetimindeki 06 BJY 431 plakalı Karayolları kamyonuna, arkasından gelen Metin Çakmak idaresindeki 74 DE 080 plakalı TIR çarptı. Savrulan araçlar yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki köprüden uçtu.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 2 şoförün de hayatını kaybettiği belirlendi. Gülaçtı ve Çakmak'ın cansız bedenleri Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası morga kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Anadolu Otoyolu’nda korkunç kaza! Köprüden uçtular: 2 ölü

Anadolu Otoyolu’nda korkunç kaza! Köprüden uçtular: 2 ölü

Anadolu Otoyolu’nda korkunç kaza! Köprüden uçtular: 2 ölü

Anadolu Otoyolu’nda korkunç kaza! Köprüden uçtular: 2 ölü

Anadolu Otoyolu’nda korkunç kaza! Köprüden uçtular: 2 ölü

Anadolu Otoyolu’nda korkunç kaza! Köprüden uçtular: 2 ölü

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