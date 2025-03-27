Düzce-Arı kovanlarından kaçak silah çıktı! Gözaltılar var

Kaynak: DHA
Düzce-Arı kovanlarından kaçak silah çıktı! Gözaltılar var

Düzce’nin Gümüşova ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, arı kovanlarının içine gizlenmiş halde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

Gümüşova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin adreslerinde yaptığı detaylı aramalar sonucunda dikkat çekici bir sonuç elde etti.

Ardıçdibi Köyü’nde yaşayan Z.Ç. (62) adlı kişinin ev ve bahçesinde yapılan aramalarda, arı kovanlarına saklanmış şekilde 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca şarjörü ve 2 adet 9 mm mermi ele geçirildi. Aynı köyde R.E. (74) adlı şahsın evinde yapılan aramalarda ise 8 ruhsatsız tabanca, 784 adet çeşitli çaplarda mermi, 41 tabanca şarjörü, 3 tabanca susturucusu, 2 tabanca namlusu, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 221 adet uzun namlulu silah mermisi ele geçirildi. Ayrıca, 30 adet av tüfeği fişeği de operasyon sırasında bulundu.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.Ç., işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, R.E.’nin ifadesinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma kaynakları, bu operasyonun silah kaçakçılığıyla mücadelede önemli bir adım olduğunu belirtti.

Düzce’de gerçekleştirilen bu operasyon, yasa dışı silah ticaretiyle mücadelenin ne kadar titizlikle yürütüldüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Ele geçirilen mühimmat ve silahların kaynağına yönelik incelemeler sürüyor.

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