Düzce Belediyespor'dan Yüzmede Tarihi Başarı

Düzce Belediyesi Spor Akademisi sporcuları Nefin Olur ve Ece Neva Şenovalı, Balıkesir'de gerçekleştirilen Türkiye Yüzme Federasyonu 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Bölge Müsabakaları'nda büyük bir başarı elde etti. Bu müsabakalarda dereceye giren sporcular, Düzce'nin adını Samsun'da yapılacak 11 yaş kategorisi finaline taşımayı başardı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün destekleriyle kurulan Düzce Belediyesi Spor Akademisi, genç yetenekleri ulusal ve uluslararası arenada yetiştirerek Düzce'nin spor alanındaki başarısını artırma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. 11-12 yaş arası sporcular, Türkiye Bölge Müsabakası Yarı Finalleri'ne katılarak gösterdikleri üstün performansla dikkat çekti.

Balıkesir'de düzenlenen yarı finallerde 170 rakibini geride bırakan Nefin Olur, sadece final biletini almakla kalmayıp, Düzce'de bir ilki de gerçekleştirerek spor camiasını gururlandırdı. Türkiye Finalleri'nde genç sporculara başarı dileyen Düzce Belediyesi, bu süreçte emek veren antrenörlere de teşekkür etti.