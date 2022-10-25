﻿Düzce Çilimli Belediyesi personel alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, 2 işçi alınacak.

Adaylar başvurularını 28 Ekim 2022 tarihine kadar İŞKUR üzerinden elektronik olarak hizmet noktalarında giderek şahsen ve ALO 170 hattını arayarak telefonla yapacaklardı.

Çilimli Belediye Başkanlığı Su hazırlama İşçisi alımı için (1 kişi)

Sıhhi tesisat ustalık belgesine sahip olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Alanında 5 yıl deneyimli olmak,

En az ortaokul mezunu olmak ve Çilimli ilçesinde ikamet ediyor olmak.

Çilimli belediye başkanlığı Beko Loder operatörü alımı için (1 kişi)

18 yaşını doldurmuş olmak,

Operatörlük belgesine sahip olmak,

En az ortaokul mezunu olmak ve Çilimli ilçesinde ikamet ediyor olmak.

Adaylar için kura çekimi 3 Kasım 2022 tarihinde 13:00 - 18:00 saatleri arasında Çilimli Belediyesi konferans salonunda yapılacaktır.