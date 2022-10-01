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Düzce Cumtaş işçi alacak

Düzce Cumtaş, beden işçisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 3 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 10:33
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Düzce Cumtaş işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Düzce Cumtaş, beden işçisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

Başvurular ilanda belirtilen adresten yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Cumayeri Belediyesi’ne hizmet vermek

Son 6 aydır Cumayeri ilçesinde ikamet etmek

En az lisans ya da önlisans mezunu olmak

Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

Bilgisayar kullanım sertifikası olmak

25 – 30 yaş aralığında olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Nüfus kayıt örneği

İkametgah

Adli sicil kaydı

4 adet fotoğraf

Sağlık raporu

Diploma

Etiketler

 

 

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