Düzce Cumtaş işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Düzce Cumtaş, beden işçisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
Başvurular ilanda belirtilen adresten yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Cumayeri Belediyesi’ne hizmet vermek
Son 6 aydır Cumayeri ilçesinde ikamet etmek
En az lisans ya da önlisans mezunu olmak
Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
Bilgisayar kullanım sertifikası olmak
25 – 30 yaş aralığında olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Nüfus kayıt örneği
İkametgah
Adli sicil kaydı
4 adet fotoğraf
Sağlık raporu
Diploma
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