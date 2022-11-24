24 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Deprem anında gökyüzünde beliren ışıkların nedeni belli oldu. Birbiri arkasına yanıp söndüler

Deprem anında gökyüzünde beliren ışıkların nedeni belli oldu. Birbiri arkasına yanıp söndüler

Düzce depremi sırasında gökyüzünde beliren ışıkların nedeni belli oldu. Deprem ışıklarının oluş şekli dikkate alındığında ışıkların trafo patlaması nedeniyle oluştuğu belli olmakta.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 13:51
Takip Et

Düzce depremi sırasında gökyüzünde beliren ışıkların nedeni belli oldu. Birbiri arkasına yanıp söndüler

Deprem anında gökyüzünde beliren ışıkların nedeni belli oldu. Birbiri arkasına yanıp söndüler
+
Aa
-

Düzce depremi sırasında gökyüzünde beliren ışıklar merak konusu oldu. Sosyal medyada kimi kullanıcılar bunun HAARP Sistemi olduğunu iddia etti.

Gökyüzünün kısa süreliğine aydınlanmasına neden olan ışıkların açısına bakıldığında ise ışıkların muhtemel bir trafo patlaması olma ihtimali yüksek.

Çünkü hemen hemen her depremde olan deprem ışıkları gökyüzünde meydana gelirken Düzce depremi esnasında kameralara yansıyan görüntülerde ışımalar ufuk çizgisinde yerden patlama şeklinde meydana geliyor ve sonrasında elektrikler kesiliyor.

İşte deprem ışıklarına birkaç örnek:

Bunlarda Düzce depremi esnasında kameralara yansıyan ışıklar:

DEPREM IŞIKLARI NEDEN OLUR?
Uzmanların açıklamalarında belirttiklerine göre, kayaçlarda gerilim birikmesi, bu kayaçları oluşturan minerallerdeki eksi yüklü oksijen atomu çiftlerinin birbirinden ayrılmasına ve serbest kalan oksijen iyonlarının kayaçtaki çatlaklar arasından elektrik akımı olarak yüzeye çıkmasına neden olur.

HAARP SİSTEMİ NEDİR?
İddia edildiğine göre, Kıyamet Silahı olarak da bilinen HAARP, Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Programı anlamına gelmekte. Bu program ABD Silahlı Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Alaska Üniversitesi tarafından ortak yürütülmekte ve iyonosferin özelliklerini ve davranışlarını araştırmak üzere kuruldu. Araştırma merkezi Alaska’dır. HAARP fikri, ilk kez Sırp asıllı ABD'li bilim adamı Nikola Tesla tarafından ortaya atılmıştır.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Abuzittin
24.11.2022 13:56
Cübbeliye soralım. o ışıklar belki evliyalardır. fayları sıkı sıkı tutup depremi önlemeye gelmişlerdir.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿12 gün boyunca durmadan dönen koyunların sırrı çözüldü
1
﻿12 gün boyunca durmadan dönen koyunların sırrı çözüldü
﻿12 gün boyunca durmadan dönen koyunların sırrı çözüldü
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
2
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿Celal Şengör uykuları kaçıracak açıklama yaptı: Evinizi satın gidin
3
﻿Celal Şengör uykuları kaçıracak açıklama yaptı: Evinizi satın gidin
﻿Celal Şengör uykuları kaçıracak açıklama yaptı: Evinizi satın gidin
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
4
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
5
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
6
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
7
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿Unutkanlığa son!
﻿Unutkanlığa son!
﻿Unutkanlığa son!
﻿Ilgaz'ın dorukları beyaza büründü
﻿Ilgaz'ın dorukları beyaza büründü
﻿Ilgaz'ın dorukları beyaza büründü
﻿Ukrayna’nın Harkiv bölgesinde hasarlı binalar onarılıyor
﻿Ukrayna’nın Harkiv bölgesinde hasarlı binalar onarılıyor
﻿Ukrayna’nın Harkiv bölgesinde hasarlı binalar onarılıyor
﻿Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
﻿Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
﻿Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.