Deprem anında gökyüzünde beliren ışıkların nedeni belli oldu. Birbiri arkasına yanıp söndüler

Düzce depremi sırasında gökyüzünde beliren ışıklar merak konusu oldu. Sosyal medyada kimi kullanıcılar bunun HAARP Sistemi olduğunu iddia etti.

Gökyüzünün kısa süreliğine aydınlanmasına neden olan ışıkların açısına bakıldığında ise ışıkların muhtemel bir trafo patlaması olma ihtimali yüksek.

Çünkü hemen hemen her depremde olan deprem ışıkları gökyüzünde meydana gelirken Düzce depremi esnasında kameralara yansıyan görüntülerde ışımalar ufuk çizgisinde yerden patlama şeklinde meydana geliyor ve sonrasında elektrikler kesiliyor.

İşte deprem ışıklarına birkaç örnek:

Bunlarda Düzce depremi esnasında kameralara yansıyan ışıklar:

DEPREM IŞIKLARI NEDEN OLUR?

Uzmanların açıklamalarında belirttiklerine göre, kayaçlarda gerilim birikmesi, bu kayaçları oluşturan minerallerdeki eksi yüklü oksijen atomu çiftlerinin birbirinden ayrılmasına ve serbest kalan oksijen iyonlarının kayaçtaki çatlaklar arasından elektrik akımı olarak yüzeye çıkmasına neden olur.

HAARP SİSTEMİ NEDİR?

İddia edildiğine göre, Kıyamet Silahı olarak da bilinen HAARP, Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Programı anlamına gelmekte. Bu program ABD Silahlı Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Alaska Üniversitesi tarafından ortak yürütülmekte ve iyonosferin özelliklerini ve davranışlarını araştırmak üzere kuruldu. Araştırma merkezi Alaska’dır. HAARP fikri, ilk kez Sırp asıllı ABD'li bilim adamı Nikola Tesla tarafından ortaya atılmıştır.