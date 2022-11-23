Düzce depreminden ilk görüntüler geldi

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başta İstanbul olmak üzere Bursa, Ankara, Kocaeli, Sakarya'da da hissedildi.

Depremin ardından ilk görüntüler gelmeye başladı.

ARTÇI DEPREMLER



Saat 04.08’de 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremden sonra Düzce’nin Çilimli ilçesinde saat 04.30’da 4.7 büyüklüğünde, 8.52 derinliğinde bir deprem daha meydana geldi. Bunun ardından AFAD’dan yapılan bir diğer açıklamada, "Düzce ilimizin Gölyaka ilçesindeki 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından, an itibarıyla 18 artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgede kontrol amaçlı enerji kesintileri uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını önemle rica ederiz" denildi.