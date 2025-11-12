Gençlik ve Spor Bakanlığı Marmaracık Kampı'nda düzenlenen etkinlik, deprem anı ve sonrası müdahale becerilerini uygulamalı olarak öğretti.

Tatbikat, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri, Acil Tıp ve Afet Çalışanları Derneği (ATAÇDER) gönüllüleri ile Atlas Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Programı'ndaki akademisyenler ve öğrencilerin ortak çalışmasıyla hayata geçirildi. Katılımcı gençlere, deprem öncesi ve sırasında yapılması gerekenler konusunda detaylı brifing verildikten sonra, gerçekçi senaryolar devreye sokuldu.

Program kapsamında arama kurtarma operasyonları, K9 köpekleri eşliğinde enkaz altında iz sürme, göçük altından yaralı çıkarma, çadır kurma ve yön bulma gibi pratik eğitimler düzenlendi. Ekipler, deprem simülasyonuyla gençlere kriz anlarında hızlı ve etkili müdahale tekniklerini aşıladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Protokol Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Temel Kılınçlı, tatbikatın detaylarını aktararak Bakanlığın çalışmalarını özetledi:

"Biz Gençlik Spor Bakanlığı olarak geçen yıl arama kurtarma ekiplerini kuralım dedik. İstanbul'da pilot bölge olarak başlattık, arama kurtarma ekiplerini kurduk. Şu anda iki ekibimiz var."

Düzce Depremi'nin yıldönümünde farkındalık oluşturma hedefini vurgulayan Kılınçlı, etkinliğin kapsamını şöyle dile getirdi:

"Çadır kurma eğitimlerinden tutun enkazda arama kurtarma, göçük altından çıkarma daha sonrasında ise yine canlıya duyarlı köpeklerle göçük altındaki kişileri bulma, yön ve iz bulma eğitimlerinin tümü burada bugün verilmiş olacak."

Yetkililer, tatbikatın genç nesillere afetlere karşı direnç kazandırmayı amaçladığını belirterek, benzer etkinliklerin ülke genelinde artırılacağını ifade etti.

Depremin acısını hâlâ taşıyan Türkiye, bu tür hazırlıklarla geleceğe umutla bakıyor.