Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri örnek tarlada incelemelerde bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri örnek tarlada incelemelerde bulundu

DÜZCE – Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, yaban mersini tarlasında incelemelerde bulundu.

Düzce'de çiftçilerin ekonomik gelir sağlamada yüksek gelir elde ettiği yaban mersinini diğer köylerde ki çiftçilere aktarmak için çalışmalar başlatıldı. Bu çerçevede Düzce İl özel İdaresi genel sekreteri Nuri Çelik, örnek tarlada incelemelerde bulundu.

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İncelemeler esnasında yetiştiricilerden bilgiler alan Çelik, "Çiftçimizin Ekonomik gelir sağlamada yüksek gelir elde edebileceği ve katma değeri yüksek olan, Yaban mersini meyvesini yerinde görmek üzere, örnek bir Yaban mersini bahçesinde incelemelerde bulunduk. Bu meyvenin özellikleri, piyasa değeri, gübreleme ve sulama şekilleri gibi çeşitli konular hakkında İdaremiz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri ile birlikte, yetiştiricilerden bilgi aldık" dedi.

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