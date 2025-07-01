Düzce İtfaiyesi İzmir’e yola çıktı

Kaynak: İHA
Düzce İtfaiyesi İzmir’e yola çıktı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde etkili olan yangın için söndürme çalışmalarına yardımcı olmak için Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri yola çıktılar.

İzmir’in Seferihisar ilçesinde başlayan orman yangınına Düzce’den destek yollandı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İzmir Seferihisar'da etkili olan yangının şehir merkezini tehdit eder hale gelmesi üzerine Seferihisar Belediyesini aradım. Yangın söndürme çalışmalarına yardımcı olmak için Düzce Belediyesi İtfaiye ekiplerimizi bu gece yola çıkardık. Bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına tam destek verecek ve İzmirli kardeşlerimizin yanında olacağız. Seferihisar'a, İzmir’e ve ülkemize geçmiş olsun" ifadelerinde bulundu.

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