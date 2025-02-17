Düzce itfaiyesinden yangın eğitimi

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, rutin çalışma programlarının yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların yangın güvenliği noktasında bilgilenmelerine yönelik eğitimlerine devam ediyor.

Müdürlüğün tecrübeli personelleri, yangın güvenliği konusundaki bilgi ve deneyimlerini ilçe ve belde belediyelerinin personelleri ile paylaşarak, etkili denetim için bilgilendirmede bulundu.

Düzce İtfaiye binasında gerçekleştirilen eğitimde, ilçe ve beldelerin itfaiye ve zabıta çalışanları ile bir araya gelen Düzce İtfaiyesi personelleri, Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği kapsamında yapılacak denetimlerde dikkat edilmesi gereken konulara yönelik detaylı bilgilendirmede bulundu.

Müdürlük, söz konusu eğitimlerin periyotlar halinde tekrarlanacağını belirtti.