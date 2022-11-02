﻿Düzce Ovası'nın üzerini sis tabakası kapladı

Kentte sis sabah saatlerinde etkisini artırdı. Düzce Ovası'nın üzerini kaplayan ve denizi andıran sis eşsiz manzara sundu.
Kentin yüksek kesimlerinde bulunan Konuralp bölgesindeki binalar ile cami minarelerinin bir kısmı sis içerisinde kaldı.
Bölgenin üzerini kaplayan sis bulutu, dronla görüntülendi.
Öte yandan sis nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, sürücüler yolda dikkatli seyrediyor. (AA)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.