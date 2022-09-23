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Düzce Üniversitesi personel alacak

Düzce Üniversitesi sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 7 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 08:22
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Düzce Üniversitesi personel alacak

Düzce Üniversitesi personel alacak
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Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.” Denildi.

Başvurular 23.09.2022 - 07.10.2022 tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen ya da Düzce Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Konuralp Yerleşkesi Yörük Mah. Merkez/Düzce(81620) adresine adi posta yolu ile yapılacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak zorunludur.

1.2. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

1.3. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

1.4. 2020-KPSS lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93, ortaöğretim mezunları için ise KPSS P94 puanına sahip olmak.

3. Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;

- Resmi internet sayfamızda yer alan Başvuru Formu,

- Özgeçmiş,

- 2020 KPSS Sonuç Belgesi,

- 1 adet Fotoğraf

- Adli Sicil Kaydı Belgesi,

- Askerlik Durum Belgesi (Askerliğini yapmış olanlar için Terhis Belgesi)

- Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi,

- Diploma veya Mezun Belgesinin aslı ile fotokopisi,

(Başvuru için istenen belgelerin onaylı suretleri ya da asılları ve birer fotokopisi gerekmektedir.) (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir.)

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