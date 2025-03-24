Düzce Üniversitesi’nde Nevruz neşesi

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programa Vali Selçuk Aslan, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Genel Sekreter Nihat Yıldız, Düzce Üniversitesi akademik birim yöneticileri, öğrenci toplulukları ile Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı. Nevruz ateşinin yakılarak demir dövme etkinliğinin gerçekleştirildiği programda Vali Aslan ve Rektör Sözbir, geleneksel kıyafetler giyerek ok atışı gerçekleştirdi. Etkinlikler kapsamında mehter takımı da izleyicilere tarihi bir atmosfer yaşattı.

Programda konuşan Vali Aslan, 21 Mart'ın geleneksel takvimlerde yeni yılın başlangıcı olarak adlandırıldığını ifade ederek, Asya toplumlarının tamamında 21 Mart'a çok farklı anlamlar yüklendiğini dile getirdi. Türk milletinin tarihinde Ergenekon'dan çıkış olarak adlandırılan Nevruz'un yeni umutları ve yeni hedefleri beraberinde getirdiğine işaret eden Aslan, Nevruz Bayramı'nın farklı güzellikler getirmesini temenni ederek, öğrencilerin Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

Konuşmaların ardından stantlar ziyaret edildi.