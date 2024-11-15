Düzce'de uyuşturucu kuryesini kıskıvrak yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Düzce'de uyuşturucu kuryesini kıskıvrak yakalandı

Düzce’de Narkotik timleri kent içinde kuryelik yaptığı iddia edilen bir sürücüyü durdurdu. Narkotik köpeği araç içerisinde yapmış olduğu koklamada zula edilmiş satışa hazır 18 parça 15’er gram metamfetamin ele geçirdi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.A. isimli kişinin otomobiliyle kent genelinde uyuşturucu kuryeliği yaptığına dair istihbarat aldı. Şüpheli, narkotik ekipleri tarafından aracında gözaltına alındı. Ö.A'nın otomobilinde ve evinde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda 18 parça satışa hazır 15 gram metamfetamin ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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