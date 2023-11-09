DÜZCE VALİLİĞİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 09 Kasım 2023 / 00:01

1- İlimiz Çilimli İlçesi Kaplandede Dağı mevkiinde G26a1 pafta Y1: 337450, X1:4535112 (0,55 lt/sn) ve Y2:338350, X2:4535332 (0,45 lt/sn) koordinatlarındaki toplam 1 lt/sn debilik kaynak suyu ticari amaçla kullanılmak üzere 2886 sayılı kanunun 45. maddesi uyarınca pazarlık usulü ile 10 (on) yıllığına kiraya verilecektir.

2- İhale 23/11/2023 Perşembe günü saat 11.00’da İl Özel İdaresi encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

3- İşin muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıdaki gibidir.

Cinsi Miktarı Muhammen Bedeli (TL)(3 Yıllık) Geçici Teminat(TL)

Kaynak Suyu 1.00 lt/sn 900.000,00+KDV 27.000,00 TL

4- İhale Şartnamesi mesai saatleri içinde Düzce İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden 1.000,00 TL bedel ile temin edilebilir.

5- 2886 Sayılı kanun gereğince ihalelerden yasaklanan gerçek ve tüzel kişiler bu ihaleye katılamazlar.

6- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin.

a) Kiralama ihalesine girilecek su kaynağına ait geçici teminatının İl Özel idaresinin Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası veya Halk Bankasındaki hesabına yatırıldığına dair banka dekontu veya banka teminat mektubu.

b) Nüfus cüzdan sureti

c) Tebligat için adres beyanı.

d) Vekâleten iştirak edilmesi halinde Noter tasdikli vekâletname.

e) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

f) Kiralama konusu Kaynak Suyunun çıktığı alanın gezilip görüldüğüne, Şartnamenin okunup kabullendiğine ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereği yasaklı olmadığına ve İdareye borcu olmadığına dair yazılı imzalı beyan.

g) İhaleye katılacak firma şirket ise şirketle ilgili belgeleri,

- Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküsü, Vergi levhası, Ticaret odası kaydı, Yetki belgesi

7- İstenilen belgeler ihale saatine kadar ihale Komisyonu Başkanlığına teslim edilecektir.

8- İl Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9- Telgraf ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.

İlan olunur. Karar tarih/sayısı: 02/11/2023 - 485

