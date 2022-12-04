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Düzce'de deprem nedeniyle ara verilen eğitime yarın devam edilecek

Düzce Valisi Cevdet Atay, kentte meydana gelen 5,9 şiddetindeki deprem nedeniyle ara verilen eğitime, yarın devam edileceğini bildirdi. Vali Cevdet Atay, "Tüm okul binalarımız detaylı bir şekilde incelenmiş, güvenli olduğu tespit edilmiş ve raporlar ilgili kuruma sunulmuştur." dedi.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 16:58
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Düzce Valisi Cevdet Atay duyurdu. Kentte meydana gelen 5,9 şiddetindeki deprem nedeniyle ara verilen eğitime yarın devam edilecek

Düzce'de deprem nedeniyle ara verilen eğitime yarın devam edilecek
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Atay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğünde depremin ardından eğitime ara verildiğini hatırlattı.

Okulların yarın açılacağını bildiren Atay, "Öğrencilerimizin güvenliği bizim önceliğimizdir. Tüm okul binalarımız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı denetim ekipleri tarafından detaylı bir şekilde incelenmiş, güvenli olduğu tespit edilmiş ve raporlar ilgili kuruma sunulmuştur." ifadelerini kullandı.

Atay, öğrencilerin yaşadığı korku ve endişenin giderilmesi için öğretmenler ve uzmanlar tarafından sosyal aktivite ve rehberlik hizmetlerine ağırlık verileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Zaruri sebeplerle okula gelemeyen öğrencilerimiz izinli sayılacaktır. Bu dönemde öğrencilerimiz serbest kıyafetle okula gelebilecektir. Okula dönüş ve uyum sürecini en sağlıklı şekilde geçirmek için gerekli tüm tedbirler alınmıştır."

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