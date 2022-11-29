Düzce Yığılca’da icradan satılık fındık bahçesi

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Düzce İl, Yığılca İlçe, TUĞRUL Mahalle/Köy, 140 Ada, 8 Parsel, DÜZCE İLİ YIĞILCA İLÇESİ TUĞRUL KÖYÜnde bulunan taşınmazın özellikleri; taşınmaz güneydoğu bakıllı üzerinde fındık bahçesi olarak tesis edilmiştir. Taşınmaz tapu kayıtlarında 5420,55 m2 alana sahiptir. Fındık vasfındadır. Taşınmaz kapama fındık bahçesi olarak kullanılmakta olup, taşınmaz üzerinde tesis edilen fındık bahçesi 4*4 metre sıra arası ve sıra üzeri dikim mesafesindedir. Taşınmaz üzerindeki fındık ocakları yaklaşık 35/40 yaşlarında bakımının yapıldığı ilçe geneli ortalama verim düzeyinde ekonomik olarak fındık ürünü alınabileceği görülmektedir. Taşınmazın değerini tarımsal yönden etkileyen faktörler; taşınmaz yapı olarak killi-tınlı yapıdan ibarettir.

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