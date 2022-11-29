29 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Düzce Yığılca’da icradan satılık fındık bahçesi

T.C. Yığılca İcra Dairesi tarafından Düzce Yığılca'da 5420 m² fındık bahçesi icradan satılacak.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 13:14
Takip Et

Düzce Yığılca’da icradan satılık fındık bahçesi

Düzce Yığılca’da icradan satılık fındık bahçesi
+
Aa
-

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Düzce İl, Yığılca İlçe, TUĞRUL Mahalle/Köy, 140 Ada, 8 Parsel, DÜZCE İLİ YIĞILCA İLÇESİ TUĞRUL KÖYÜnde bulunan taşınmazın özellikleri; taşınmaz güneydoğu bakıllı üzerinde fındık bahçesi olarak tesis edilmiştir. Taşınmaz tapu kayıtlarında 5420,55 m2 alana sahiptir. Fındık vasfındadır. Taşınmaz kapama fındık bahçesi olarak kullanılmakta olup, taşınmaz üzerinde tesis edilen fındık bahçesi 4*4 metre sıra arası ve sıra üzeri dikim mesafesindedir. Taşınmaz üzerindeki fındık ocakları yaklaşık 35/40 yaşlarında bakımının yapıldığı ilçe geneli ortalama verim düzeyinde ekonomik olarak fındık ürünü alınabileceği görülmektedir. Taşınmazın değerini tarımsal yönden etkileyen faktörler; taşınmaz yapı olarak killi-tınlı yapıdan ibarettir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
1
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
2
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
3
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
4
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
﻿Servet sahibi olabilirsiniz, sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
5
﻿Servet sahibi olabilirsiniz, sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
﻿Servet sahibi olabilirsiniz, sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
6
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
7
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
﻿222 maden sahası ihale edilecek
﻿222 maden sahası ihale edilecek
﻿222 maden sahası ihale edilecek
﻿Sinop’ta zam protestosu: Yeter artık, geçinemiyoruz
﻿Sinop’ta zam protestosu: Yeter artık, geçinemiyoruz
﻿Sinop’ta zam protestosu: Yeter artık, geçinemiyoruz
﻿İşte dilimlenmiş bekletilen soğanın ürküten zararı
﻿İşte dilimlenmiş bekletilen soğanın ürküten zararı
﻿İşte dilimlenmiş bekletilen soğanın ürküten zararı
﻿Kediden bulaşan kuduz virüsü köyü karantinaya aldırttı
﻿Kediden bulaşan kuduz virüsü köyü karantinaya aldırttı
﻿Kediden bulaşan kuduz virüsü köyü karantinaya aldırttı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.