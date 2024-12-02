Düzce’de 100'ün üstünde araç trafikten men edildi

Kaynak: İHA
Düzce’de 100'ün üstünde araç trafikten men edildi

1 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılan denetimde bin 978 araç sürücüne cezai işlem uygulandı 147 araç trafikten men edildi.

1 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılan denetimde bin 978 araç sürücüne cezai işlem uygulandı 147 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde 9 bin araç, 385 motosiklet ve 35 okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan bin 978 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 18 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 147 araç trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi.

Son Haberler
Kastamonu’da kaçak define avcıları yakayı ele verdi
Kastamonu’da kaçak define avcıları yakayı ele verdi
GSS Prim Borcu Siliniyor mu?
GSS Prim Borcu Siliniyor mu?
Ardahan’da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi yakalandı
Ardahan’da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi yakalandı
Sarıyer'de denize düşen kardeşlerin son görüntüleri çıktı
Denize düşen kardeşlerin son görüntüleri çıktı
Yürüyüş yaparken ölen doktora hazin tören. Amerikan Hastanesi'nin Başhekimiydi
Yürüyüş yaparken ölen doktora hazin tören. Amerikan Hastanesi'nin Başhekimiydi