Valilikten yapılan açıklamaya göre, Atatürk Bulvarı'nda otobüs durağının iç ve dış kısmına asılan bilgilendirme broşürleri ve afişlerde, Acil Çağrı Merkezi ve acil müdahaleye yönelik bilgiler, dikkat edilmesi gereken hususlar yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Selçuk Aslan, Valilik himayesinde belediyenin katkılarıyla, vatandaşların acil durumlarda doğru ve hızlı şekilde 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşması ve kamuoyunun bu konuda bilinçlenmesi amacıyla durağın kurulduğunu belirtti.

Çalışmanın Türkiye'de "ilk" olma özelliği taşıdığını ifade eden Aslan, şunları kaydetti:

"112 Acil Çağrı Durağı ile asılsız ve gereksiz çağrıların azaltılmasını, toplumun tüm kesimlerinde 112 bilincinin artırılmasını hedefliyoruz. Acil durumlarda doğru ve hızlı hareket edilmesini, kamu hizmetlerinde erişilebilirliğin ve etkinliğin artırılmasını istiyoruz. Bu vesileyle ilimizde huzur ve asayişi sağlayabilmek için tüm vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezimizi çekinmeden aramalarını beklediğimizi bir kez daha ifade etmek isterim. Emin olun her bir ihbar, en ince şekilde değerlendirilerek güvenlik stratejilerimiz için bizlere yol gösterici olmaktadır.

Ancak 112 acil çağrı numarasının acil durumlar dışında kullanılması ve gereksiz yere meşgul edilmesi acil yardım bekleyen vatandaşlarımızın çağrı merkezine ulaşmasında zaman kaybı yaşanmasına sebep olabileceği gibi bu durumun da telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceğini hatırlatmak istiyorum."