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Düzce'de ağır hasarlı bina sayısı belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından 181 yapıda ağır hasar oluştuğunu açıkladı.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 13:25
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Düzce'de 181 yapının ağır hasarlı olduğu belirlendi

Düzce'de ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgede yaptığı incelemenin ardından  sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce'de 300 ekibimizle hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. 13 bin 185 binada 39 bin 822 bağımsız bölümü inceledik. 181 yapımız ağır hasarlı. Hepsini hızla yıkacağız. Yerlerine çok daha güvenli ve sağlıklı konutlarımızı inşa edip en kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Düzce'de 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasar gören 3 katlı apartmanın yıkımına başlandı.

Kent genelinde hasar tespit çalışmalarını sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri, Camikebir Mahallesi Alemdar Sokak'ta 2 dairesi ve girişinde iş yeri bulunan 3 katlı apartmanın acil yıkılmasına karar verdi.

Kararın ardından bina sakinleri görevliler eşliğinde apartmana girerek eşyalarını çıkardı. Çevrede güvenlik önlemi alınmasının ardından yıkım çalışmalarına başlandı.

Bitişikteki diğer binaların zarar görmemesi için ilk başta bölgeye iş makineleri alınmadı. İşçilerin balyoz yardımıyla başladığı yıkım çalışmalarına daha sonra iş makineleriyle devam edilecek.

Ağır hasar kaydı verilen bina için yıkım kararı alındığını belirten Kiraca Berkay Karaman, "Gerekirse dışarıda kalırım, çadırda kalırım veya komşumda yatarım ama hasarlı binada kalmam. Herkes tedbirini alsın ve gerekli yerlere başvursun. Kimseye bu evler mezar olmasın." dedi.

Dedesinin binada kiracı olarak oturduğunu dile getiren Enes Sezgin ise "Şimdi evi boşaltıyoruz. Binanın içerisinde bir durum yok ama duvarları çok kötü, duvarlarında patlama var. Bina ayrıca arka tarafa doğru kaydı. Başka ev tuttuk, şimdi eşyaları oraya taşıyacağız." diye konuştu.(AA)

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