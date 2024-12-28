Düzce’de 2 katlı ev küle döndü!

Kaynak: İHA

Düzce’de 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

Beyköy beldesinde, Değirmenbaşı Mahallesi’nde Zeki Çolak’a ait 2 katlı evde belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bir anda alev topuna dönen evdeki yangını görenler durumu Beyköy ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi.

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İhbar üzerine kısa süre içerisinde bölgeye ulaşan Beyköy Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı.

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Takviye olarak bölgeye gelen Düzce Belediyesi itfaiyesinin de çalışmaları ile yangın güçlükle söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sebebi ile 2 katlı evde maddi hasar meydana geldi.

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