Düzce’de Jandarma ve Polis Trafik ekipleri suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması için 6- 12 Ekim tarihleri arasında icra edilen denetimlerde 15 bine yakın araç ve motosikleti denetledi.

Yapılan kontrollerde kusurlu görülen 2 bin 374 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 22 araç sürücüsüne de alkolden işlem yapıldı. 218 araç ise trafikten men edildi.

DENETİMLER ARTARAK DEVAM EDECEK

Yetkililer; ehliyetsiz araç kullanan, emniyet kemeri takmayan, ışık donanımı kurala uygun olmayan, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali yapan, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetimlerin arttırılarak devam edeceğini açıkladı.