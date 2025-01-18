DÜZCE'de 3 araç kazaya karıştı; 7 yaralı

Düzce’de, kontrolden çıkan bir hafif ticari araç, karşı yönden gelen motosiklete çarptıktan sonra oto çekiciye savruldu. Kazada toplamda 7 kişi yaralandı.

KAZA AKINLAR MAHALLESİ'NDE MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 19.30 sıralarında Akınlar Mahallesi 2557 Bulvar üzerinde meydana geldi. Küçük Sanayi Sitesi istikametine ilerleyen Berke Aldemir’in kullandığı 67 TT 977 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Miraç Yaser Töngel’in kullandığı 81 AEN 581 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, yine karşı yönden gelen Engin Baş’ın kullandığı 67 SL 008 plakalı oto çekiciye çarptı.

7 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan sürücü Berke Aldemir, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan toplam 7 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.