Düzce’de 308 hızlı sürücü radara girdi

Kaynak: İHA
Düzce’de 308 hızlı sürücü radara girdi

Düzce'de Trafik polisleri tarafından yapılan denetimlerde bin 665 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Düzce'de Trafik polisleri tarafından yapılan denetimlerde bin 665 sürücüye cezai işlem uygulandı. 308 sürücü ise radara girdi.

Düzce'de hızlı giden sürücüler radara yakalandı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından il genelinde son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde 9 binin üzerinde araç ve sürücü denetlendi. Yapılan denetimlerde 308 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 50 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 148 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan, 158 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 37 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan, 6 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 25 sürücüye ses ve gürültüden ve 4 sürücüye abart egzozdan olmak üzere toplam bin 665 sürücüye cezai işlem uygulandı.

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