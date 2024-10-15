Düzce’de 4 bin litre kaçak akaryakıt yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Düzce’de 4 bin litre kaçak akaryakıt yakalandı

Düzce'de son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde 4 bin litre kaçak akaryakıt, 100 litre kaçak içki ve 118 adet kaçak içki bandrolü ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Polis ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonlarını sürdürüyor. Ekipler 7-13 Ekim 2024 tarihleri arasında iki ayrı olaya müdahale ederken 4 bin litre kaçak akaryakıt, 118 adet kaçak içki bandrolü ve 100 litre kaçak içki ele geçirilirken 2 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Terör Suçlarıyla Mücadele ekipleri de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma şüpheli bulunan 1 şüpheli şahsa işlem yapıldı.

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