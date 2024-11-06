Düzce'de 400 öğrencinin katılımıyla başladı

Düzce'de Okul Sporları 2024-2025 sezonu İlkokul Fiziksel Etkinlik (İFET) oyunları yarışmaları başladı.

Düzce'de okul sporları 2024-2025 sezonu İFET Oyunları Yarışmaları Şehit Metin Kucur ve İrfan Öztürk İlkokulu'nda 1,2,3 ve 4. sınıf seviyelerinde yaklaşık 400 öğrencinin katılımıyla başladı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organize ettiği Şehit Metin Kucur ve İrfan Öztürk İlkokulu'nda öğrenciler arasında geleneksel çocuk oyunları etkinliği düzenlendi.

İlkokul fiziksel etkinlik oyunları yıl boyunca il ve ilçelerde bulunan ilkokullarda devam edecek ve sene sonunda başarılı öğrencilerin katılacağı bir şölen ile sona erecek.