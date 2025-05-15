Düzce'de 6 katlı binada korkutan yangın

Kaynak: İHA
Düzce'de 6 katlı binada korkutan yangın

Düzce'de 6 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Orhangazi Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi'ndeki 6 katlı binanın 6'ncı katındaki dairede bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Dumanları fark eden apartman sakinleri kendilerini dışarı attı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Ardından dairede duman tahliyesi yapıldı. Dairede U.A. isimli kiracının ikamet ettiği ve yangın sırasında evde bulunmadığı öğrenildi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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