Düzce’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga! 4 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Düzce’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga! 4 kişi yaralandı

Düzce’de, bir akaryakıt istasyonunda gece saatlerinde iki grup arasında husumet nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede yumruklu ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi istasyonun marketine sığındı ancak burada da darbedildi. Olayda 4 kişi bıçak ve yumruk darbeleriyle yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Aydınpınar yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki grup, istasyonda karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede yumruklu, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgaya karışanlardan biri istasyonun market kısmına kaçarken, burada da darbedildi.

İstasyon görevlilerinin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı. Kavgada 4 kişi, bıçak ve yumruk darbeleriyle yaralandı. Arkadaşları tarafından hastaneye götürülen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kavga, istasyonun güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga! 4 kişi yaralandı

Düzce’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga! 4 kişi yaralandı

Düzce’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga! 4 kişi yaralandı

Düzce’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga! 4 kişi yaralandı

Son Haberler
Başkan Akan'dan basın açıklaması: Günahtır, yazıktır, ayıptır!
Başkan Akan'dan basın açıklaması: Günahtır, yazıktır, ayıptır!
MHP'li vekil Şanlıtürk'ten Zafer Bayramı mesajı: Tarihi bir dönüm noktasıdır!
MHP'li vekil Şanlıtürk'ten Zafer Bayramı mesajı: Tarihi bir dönüm noktasıdır!
Gazze'ye düzenlenen son saldırıda 28 kişi öldü
Gazze'ye düzenlenen son saldırıda 28 kişi öldü
İYİ Parti'de kongre öncesi il başkanı değişti!
İYİ Parti'de kongre öncesi il başkanı değişti!
Özgür Özel Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Mansur Yavaş detayı dikkat çekti
Özgür Özel Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Mansur Yavaş detayı dikkat çekti