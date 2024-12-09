Düzce’de alkol denetimi: 30 araç sürücüsüne işlem yapıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Düzce’de alkol denetimi: 30 araç sürücüsüne işlem yapıldı

Düzce genelinde polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 30 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken 160 araçta trafikten men edildi.

Düzce genelinde polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 11 bin araç, 500 motosiklet, 120 okul servisi denetlendi, 160 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis Trafik ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması için 2- 8 Kasım 2024 tarihleri arasında icra edilen denetimlerde 11 bin araç, 500 motosiklet, 120 okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu görülen bin 645 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 30 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken 160 araçta trafikten men edildi.

Yetkililer; ehliyetsiz araç kullanan, emniyet kemeri takmayan, ışık donanımı kurala uygun olmayan, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali yapan, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetimlerin arttırılarak devam edeceğini açıkladı.

Düzce’de alkol denetimi: 30 araç sürücüsüne işlem yapıldı

Son Haberler
Düzce’de jandarma ve polisten ortak operasyon patlayıcı ele geçirildi
Düzce’de jandarma ve polisten ortak operasyon patlayıcı ele geçirildi
Manisa'da 3 uyuşturucu taciri tutuklandı
Manisa'da 3 uyuşturucu taciri tutuklandı
Osmaniye'de 3.6 büyüklüğünde deprem (9 Aralık 2024)
Osmaniye'de deprem
Meteroloji Tekirdağ’ı uyardı
Meteroloji Tekirdağ’ı uyardı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş içini Nagehan Alçı'ya döktü! En çok neye üzüldüğünü açıkladı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş içini Nagehan Alçı'ya döktü! En çok neye üzüldüğünü açıkladı