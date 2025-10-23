Düzce Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca, Düzce’de bebeklerin sağlıklı gelişimi ile annelerin bilinçli ve güvenli adımlar atması amacıyla başlatılan Gebe Okulu ve Bebek Akademisi eğitimleri, Sağlıklı Hayat Merkezimizde aralıksız sürüyor.

Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulunda sürdürülen eğitimlerde; gebelik döneminden itibaren psikolojik destek, aile bireylerinin rolleri, anneye destek yolları, ebeveynlerin evdeki sorumlulukları, ebeveynlik kavramı, bebek bakımı, beslenme ve bağışıklama gibi birçok konuda eğitim veriliyor.

Yapılan bilgilendirmede "Söz konusu eğitim programları ile amacın; anne ve anne adaylarımız ile baba adaylarına, büyük ebeveynlere (anneanne, babaanne, dede) ve doğum yapmış anneler ile eşlerine rehberlik ederek bebeklerimizin sağlıklı bir geleceğe hazırlanmasına katkı sağlamaktır. Bu yolculukta bizimle olmak isteyen tüm anne, baba ve anne adaylarımızı Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz" denildi.