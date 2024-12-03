Düzce'de arama kurtarma ekiplerine ilk yardım eğitimi verildi

Düzce Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi koordinasyonunda; Düzce'de bulunan arama kurtarma derneği gönüllerine temel ilk yardım eğitim verildi.

İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde görevli eğitmenler Valilik Konferans Salonunda düzenlenen ve iki gün süren eğitimde; gönüllü katılımcılara temel ilkyardım bilgileri, hasta-yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda, yaralanmalarda, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında, kırık, çıkık ve burkulmalarda, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında, boğulmalarda ilkyardım teknik ve uygulamaları ile hasta, yaralı taşıma teknikleri konuları hem teorik hem de pratik olarak uygulamalı bir şekilde aktarıldı.