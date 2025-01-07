Düzce’de aranan 44 firari yakalandı

Düzce'de Polis ve Jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması amacıyla denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 30 Aralık 2024 ile 5 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamada 24 bin 800 şahıs sorgulandı. Sorgulamada araması bulunan 44 şüpheli şahıs yakalanırken 15 kişi tutuklandı.

Yapılan denetimlerde 5 tabanca, 9 adet av tüfeği, 3 adet delici ve kesi alet 240 adet mermi 6 şarjör, 5 kurusıkı tabanca ve 48 kartuş ele geçirildi.

Yetkililer, huzur ve güven için denetimlerin yeni yılda da aralıksız devam edeceğini bildirdiler.