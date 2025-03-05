Düzce’de av sırasında tüfek ateş aldı! 14 yaşındaki çocuk öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Düzce’de arkadaşlarıyla ava giden Ahmet Kafkas Keleş, atlamak istediği tel örgüye takıldı. Yere düştü. Bu sırada elinde bulunan pompalı tüfek patladı. Tüfekten çıkan saçmalarla Keleş, hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Aydınpınar köyünde meydana geldi. Ahmet Kafkas Keleş, evinde bulunan pompalı tüfeği alarak arkadaşlarıyla birlikte evinin arkasında bulunan fındık bahçesine ava gitti. Fındık bahçesinin girişinde bulunan tellerden atlarken takılan Keleş, dengesini kaybetmesi sonucu yanlışlıkla elindeki tüfeğin tetiğine bastı. Keleş, tüfekten çıkan saçmaların kendisine isabet etmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Keleş'in cansız bedeni, Düzce Üniversitesi Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla soruşturma başlatıldı.

Arkadaşlarıyla ava giden Ahmet, kazara kendini vurup öldü


Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "Muay Thai sporcumuz Ahmet Kafkas Keleş'i kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Sporcumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" denildi.

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Düzce’de av sırasında tüfek ateş aldı! 14 yaşındaki çocuk öldü

Düzce’de av sırasında tüfek ateş aldı! 14 yaşındaki çocuk öldü

Düzce’de av sırasında tüfek ateş aldı! 14 yaşındaki çocuk öldü

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