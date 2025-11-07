Düzce Belediye Meclisi’nin Kasım ayı ikinci oturumu Düzce Belediye Başkan Vekili Hasan Günden başkanlığında 24 gündem maddesinin görüşülmesiyle tamamlandı. Meclis, Konuralp’in belde iken son belediye başkanlığını yapan merhum Yusuf Ercan’ın adının Şehit Kemal Işıldak Mahallesi 183. Sokağa verilmesini oy birliği ile kabul etti.

Düzce Belediye Meclisi’nin Kasım ayı ikincisi toplantısı tamamlandı. Belediye Başkan Vekili Hasan Günden başkanlığında yapılan toplantıda, bir önceki toplantının meclis tutanak özeti oy birliği ile kabul edilirken, komisyonlara havale edilen 24 gündem maddesi için oylama yapıldı. İlk olarak Hukuk komisyonuna havale edilen gündem maddelerinin görüşmesine geçen meclis, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gelirler Müdürlüğü ve servis araçları (S Plaka) yönetmeliği maddelerini görüşerek karara bağladı. İmar komisyonuna havale edilen maddelerin görüşülmesinde Şehit Kemal Işıldak Mahallesi 183. Sokağa, Konuralp’in belde belediyesi iken başkanlığını yapan Yusuf Ercan’ın adının verilmesi maddesi de oy birliği ile kabul edildi. Yusuf Ercan; 2009-2014 yılları arasında Konuralp Belediye Başkanlığı görevini yaptı ve 2 Nisan 2025 günü vefat etti.



Toplantı, imarla ilgili kalan gündem maddelerinin oylanarak karara bağlanması ve üçüncü birleşimin 13 Kasım Perşembe günü saat 18.00’da yapılmasına karar verilerek sona erdi.