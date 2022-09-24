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Kalbine dayayıp silahı ateşledi

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde Ö. A. isimli şahıs silahı kalbine tutarak ateşledi. Şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 16:31
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Düzce'de bir adam silahı kalbine dayayıp ateşledi

Kalbine dayayıp silahı ateşledi
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Olay, Akçakoca ilçesi Sapak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ö. A. silahla kalbine doğru ateş ederek canına kıymak istedi.

Ateşlenin silahın sesini duyan vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Ö. A.’yı Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırdılar. 

Silahtan çıkan kurşun kalbinin boşluğundan sıyırdığı hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Vaka ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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